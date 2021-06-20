Поульсен: если не побеждаешь Россию, значит, не заслуживаешь игры в плей-офф

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мнением о будущей игре со сборной России, которая пройдёт в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Ожидаю победы. Это единственное, что нам нужно сейчас. Мы будем упорно работать, и я абсолютно уверен, что если мы сыграем так, как против Бельгии, то одержим победу в понедельник.

Всё в наших силах. Если мы не сможем обыграть такую ​​команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф. Мы находимся в такой позиции, где всё ещё может случиться. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу», — цитирует Поульсена sport.tv2.dk.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.



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