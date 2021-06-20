Бразильский защитник забил шикарный гол пяткой. Видео

В матче пятого тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Брагантино» был забит шикарный гол пяткой.
На 12-й минуте встречи подачу со штрафного замкнул защитник «Брагантино» Адерлан Де Лима Силва. Футболист гостей нанёс удар пяткой из пределов штрафной и отправил мяч в дальний верхний угол ворот, тем самым открыв счёт в матче. После этого Адерлан достаточно обыденно отпраздновал красивый гол, отправившись к скамейке запасных своей команды.
Видео можно посмотреть в "твиттере" CBS Sports Golazo. Права на ролик принадлежат CBF.
Стоит отметить, что встреча «Фламенго» и «Брагантино» завершилась победой гостей со счётом 3:2, причём игроки «Брагантино» вырвали её на последних секундах матча.
30-летний Адерлан Де Лима Силва выступает на позиции правого защитника. Он подписал контракт с клубом в 2021 году на правах свободного агента. До этого он выступал за «Брагантино» на правах аренды.
- 20 июня 2021
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