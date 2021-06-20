Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини сравнил Уэльс со «Сток Сити» в преддверии матча на Евро-2020

Манчини сравнил Уэльс со «Сток Сити» в преддверии матча на Евро-2020
Никита Дарквеев
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сравнил соперника по третьему раунду группового этапа Евро-2020, сборную Уэльса, с клубом английского Чемпионшипа «Сток Сити».

«Это будет очень сложный матч с физической точки зрения, потому что «Сток» — сильная команда, но игроки при этом очень техничны. У сборной Уэльса есть квалифицированные игроки, такие как Джеймс, Бэйл, Аллен. Это будет равный матч с большой физической нагрузкой, потому что наш соперник из Британии. Будет очень сложно», — цитирует Манчини The Guardian.

Встреча итальянцев с Уэльсом состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Трансляция матча пройдёт на телеканале «Россия-1». Италия — лидер группы A с шестью очками, у Уэльса четыре очка и второе место.

Новость по теме
Поульсен: если не побеждаешь Россию, значит, не заслуживаешь игры в плей-офф
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021