Манчини сравнил Уэльс со «Сток Сити» в преддверии матча на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сравнил соперника по третьему раунду группового этапа Евро-2020, сборную Уэльса, с клубом английского Чемпионшипа «Сток Сити».

«Это будет очень сложный матч с физической точки зрения, потому что «Сток» — сильная команда, но игроки при этом очень техничны. У сборной Уэльса есть квалифицированные игроки, такие как Джеймс, Бэйл, Аллен. Это будет равный матч с большой физической нагрузкой, потому что наш соперник из Британии. Будет очень сложно», — цитирует Манчини The Guardian.

Встреча итальянцев с Уэльсом состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Трансляция матча пройдёт на телеканале «Россия-1». Италия — лидер группы A с шестью очками, у Уэльса четыре очка и второе место.