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Бэйл отреагировал на слова Манчини, сравнившего сборную Уэльса со «Сток Сити»

Бэйл отреагировал на слова Манчини, сравнившего сборную Уэльса со «Сток Сити»
Никита Дарквеев
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Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл отреагировал на слова главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который сравнил сборную Уэльса с клубом английского Чемпионшипа «Сток Сити».

Ранее итальянец сказал следующее: «Матч с Уэльсом будет очень сложным с физической точки зрения, потому что «Сток» — сильная команда, но игроки при этом очень техничны».

«Не знал, что «Сток» так хорош», — сказал Бэйл на пресс-конференции перед матчем, отвечая на вопрос журналиста о словах Манчини.

Встреча итальянцев с Уэльсом состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Трансляция матча пройдёт на телеканале «Россия-1». Италия — лидер группы A с шестью очками, у Уэльса — четыре очка и второе место.

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