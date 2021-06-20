Бэйл отреагировал на слова Манчини, сравнившего сборную Уэльса со «Сток Сити»

Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл отреагировал на слова главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который сравнил сборную Уэльса с клубом английского Чемпионшипа «Сток Сити».

Ранее итальянец сказал следующее: «Матч с Уэльсом будет очень сложным с физической точки зрения, потому что «Сток» — сильная команда, но игроки при этом очень техничны».

«Не знал, что «Сток» так хорош», — сказал Бэйл на пресс-конференции перед матчем, отвечая на вопрос журналиста о словах Манчини.

Встреча итальянцев с Уэльсом состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Трансляция матча пройдёт на телеканале «Россия-1». Италия — лидер группы A с шестью очками, у Уэльса — четыре очка и второе место.