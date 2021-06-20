Губерниев — о матче с Данией: мы должны что-то придумать, Черчесов и его штаб это умеют

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о грядущем матче сборной России с Данией, который пройдёт в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Впереди решающий матч: Дания — Россия. Ситуация перед третьим матчем в группе так себе. Много пропустили от Бельгии, мало забили Суоми и ещё не дома играем. Всё это уже сказалось. Кстати, обыграй Дания Бельгию, мы бы могли скатать такую «ничейку по умолчанию». А теперь придётся отбиваться от мотивированного соперника, которого победа выводит, скорее всего, на второе место в группе. А ничья для Дании как поражение.

Два наиболее реальных варианта: мы набираем какие-то очки с Данией и сами становимся вторыми в группе. Мы проигрываем Дании и никуда не выходим. Ни с четвёртого места, ни с третьего (которое также возможно в случае поражения). Соперник будет играть как в последний раз, на разрыв аорты. Мы должны обязательно что-то придумать. Черчесов и его штаб это умеют. Вперёд, Русь футбольная!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.