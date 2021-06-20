Мюллер — о победе в матче с Португалией: Германия не должна становиться высокомерной

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Португалией (4:2).



«У нас было много хороших моментов, но есть ещё много вещей, которые нам предстоит улучшить. В конце концов эти недочёты могут стоить нам очков. Теперь у нас в активе три очка, всё в наших руках. Мы не должны переусердствовать или становиться высокомерными, но мы можем верить в себя. Можно немного порадоваться, почувствовать эйфорию», — приводит слова Мюллера Goal.com.



Благодаря этой победе немцы поднялись на второе место в группе F (3 очка), сместив португальцев на третью строчку (3). Лидер группы — сборная Франции (4). На последнем месте расположилась Венгрия (1).