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Мюллер — о победе в матче с Португалией: Германия не должна становиться высокомерной

Мюллер — о победе в матче с Португалией: Германия не должна становиться высокомерной
Диана Валавичюте
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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Португалией (4:2).

«У нас было много хороших моментов, но есть ещё много вещей, которые нам предстоит улучшить. В конце концов эти недочёты могут стоить нам очков. Теперь у нас в активе три очка, всё в наших руках. Мы не должны переусердствовать или становиться высокомерными, но мы можем верить в себя. Можно немного порадоваться, почувствовать эйфорию», — приводит слова Мюллера Goal.com.

Благодаря этой победе немцы поднялись на второе место в группе F (3 очка), сместив португальцев на третью строчку (3). Лидер группы — сборная Франции (4). На последнем месте расположилась Венгрия (1).

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