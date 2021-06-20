«Оренбург» обыграл венгерский клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче «Оренбург» встречался с венгерским клубом «Фехервар». Встреча прошла в Австрии и завершилась победой российской команды со счётом 2:0.



На 54-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Фехервара», который успешно реализовал игрок «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 64-й минуте футболист Давид Бидловский упрочил преимущество оренбургского клуба.



Ранее «Оренбург» проиграл чешскому клубу «Фридек-Мистек» (0:1) в контрольном матче. 24 июня оренбургская команда проведёт товарищескую встречу со «Слованом».

Напомним, «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице по итогам розыгрыша ФНЛ сезона-2020/2021. Команда должна была выступить в Российской Премьер-Лиге, однако не прошла лицензирование из-за несоответствия стадиона критериям для участия в высшей лиге. Впоследствии было объявлено об отмене стыковых матчей. По итогам соревнований из РПЛ вылетели «Тамбов» и «Ротор», а пополнили состав чемпионата «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».