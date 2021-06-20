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Тренер сборной Дании Юльманн: российский футбол часто недооценивают

Тренер сборной Дании Юльманн: российский футбол часто недооценивают
Полина Куимова
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о национальной команде России в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

«Мы привыкли к давлению, но нам предстоит игра дома. Конечно, будем следить за результатами матча наших соперников по группе. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук в «Аталанте». Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Фернандес. В целом мне кажется, что российский футбол часто недооценивают. Сборная России — достойный соперник», — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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