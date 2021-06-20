Капитан сборной Дании Кьер: Дзюба не такой быстрый, как Лукаку, но крутой форвард

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной России.

«С нетерпением жду завтрашнего матча. Мы все очень эмоционально отреагировали на ситуацию с Эриксеном — так, как чувствовали. Это был очень тяжёлый момент для нас. Мы уже никогда не забудем этот вечер. Мы рады, что с ним всё хорошо, что он со своей семьёй. Ему предстоит долгий процесс восстановления. На это потребуется много времени, дайте ему его. Мы будем работать над тем, как мы играем. Надеюсь, у нас будет такая же поддержка.

Дзюба не такой быстрый, как Лукаку, но крутой форвард. Надо будет справляться. Очень уважаем нашего соперника, но хотим концентрироваться на наших сильных сторонах. Если у нас будет столько же энергии, сколько было против Бельгии, то всё должно быть хорошо. У меня есть уверенность перед завтрашним матчем», — передаёт слова Кьера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.