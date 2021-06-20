Александр Головин: отсутствие российских болельщиков не может повлиять на нашу игру

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался об отсутствии российских болельщиков на матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.



«Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно когда играешь дома. Но мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», — приводит слова Головина пресс-служба УЕФА.



Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.



Слушайте на любой удобной платформе:



• в YouTube

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»