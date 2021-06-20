Кузяев: все понимают, что у России будет немного моментов в матче с Данией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем матче со сборной Дании, который пройдёт в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.
«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому. Мы готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактики. Все понимают, что у нас будет немного моментов, так что нужно постараться выжать из них максимум», — цитирует Кузяева пресс-служба УЕФА.
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
- 20 июня 2021
-
17:49
-
17:20
-
17:07
-
16:42
-
16:37
-
16:27
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
15:01
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:18
-
14:14
-
13:55
-
13:53
-
13:51
-
13:29
-
13:26
-
13:19
-
13:04
-
12:54
-
12:44
-
12:23
-
12:18