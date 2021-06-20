Кузяев: все понимают, что у России будет немного моментов в матче с Данией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем матче со сборной Дании, который пройдёт в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому. Мы готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактики. Все понимают, что у нас будет немного моментов, так что нужно постараться выжать из них максимум», — цитирует Кузяева пресс-служба УЕФА.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).