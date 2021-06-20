Венгерские болельщики оскорбляли Погба и Канте на расовой почве

Во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Франции (1:1) болельщики сопровождали действия французских игроков расистскими выкриками, сообщает L'Equipe.
Фотографы, работавшие на матче, слышали обезьянье уханье, доносящееся с трибуны фанатов сборной Венгрии. Это происходило несколько раз, когда мяча касались полузащитники сборной Франции Н'Голо Канте и Поль Погба. Крики остались незаметными для многих зрителей из-за оглушительного шума 56 тысяч болельщиков на стадионе.
Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1.
Первый гол в этом матче был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола воспользовался шансом и поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.
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