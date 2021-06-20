Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Уэльс: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Россия 1», Евро-2020

Италия — Уэльс: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Россия 1»
Максим Хрущ
Комментарии

Сегодня, 20 июня, состоится матч сборных Италии и Уэльса. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч сборных Италии и Уэльса можно на телеканале «Россия 1», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.

Напомним, в группе А, помимо итальянцев и валлийцев, выступают национальные команды Турции и Швейцарии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Италия — Уэльс в приложении и на сайте Фонбет!

Новость по теме
Манчини сравнил Уэльс со «Сток Сити» в преддверии матча на Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021