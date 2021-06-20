Италия — Уэльс: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Россия 1»

Сегодня, 20 июня, состоится матч сборных Италии и Уэльса. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч сборных Италии и Уэльса можно на телеканале «Россия 1», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.
Напомним, в группе А, помимо итальянцев и валлийцев, выступают национальные команды Турции и Швейцарии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Италия — Уэльс в приложении и на сайте Фонбет!
- 20 июня 2021
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:59
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:20
-
17:07
-
16:42
-
16:37
-
16:27
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
15:01