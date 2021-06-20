«Барселона» контактировала с агентом защитника сборной Германии Госенса

Защитник сборной Германии и «Аталанты» Робин Госенс стал одной из трансферных целей «Барселоны», сообщает Sport1.de.
Каталонская команда ищет способы подписать Госенса и уже связалась с агентом игрока. «Аталанта» продаст немецкого футболиста как минимум за € 35 млн. «Барселона» пока не сделала официально предложение о покупке Госенса.
Госенс был признан лучшим игроком в матче с Германия — Португалия (4:2). Он вышел на матч с Португалией в стартовом составе немецкой сборной, забил гол, отдал результативную передачу и был заменён на 62-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел защитник Марцель Хальстенберг.
Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2.
- 20 июня 2021
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