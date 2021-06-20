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«Барселона» контактировала с агентом защитника сборной Германии Госенса

«Барселона» контактировала с агентом защитника сборной Германии Госенса
Алексей Ласнов
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Защитник сборной Германии и «Аталанты» Робин Госенс стал одной из трансферных целей «Барселоны», сообщает Sport1.de.

Каталонская команда ищет способы подписать Госенса и уже связалась с агентом игрока. «Аталанта» продаст немецкого футболиста как минимум за € 35 млн. «Барселона» пока не сделала официально предложение о покупке Госенса.

Госенс был признан лучшим игроком в матче с Германия — Португалия (4:2). Он вышел на матч с Португалией в стартовом составе немецкой сборной, забил гол, отдал результативную передачу и был заменён на 62-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел защитник Марцель Хальстенберг.

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2.

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