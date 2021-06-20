Италия — Уэльс: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Уэльса на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Италия: Доннарумма, Толои, Бастони, Бонуччи, Верратти, Эмерсон, Жоржиньо, Пессина, Кьеза, Бернардески, Белотти.
Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, К. Робертс, Ампаду, Моррелл, Джеймс.
Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч сборных Италии и Уэльса можно на телеканале «Россия 1», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.
Напомним, в группе А, помимо итальянцев и валлийцев, выступают национальные команды Турции и Швейцарии.
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