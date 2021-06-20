Мозес: «Спартак» попал в квалификацию Лиги чемпионов. И это круто!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал вручение награды лучшему игроку мая по версии болельщиков красно-белых.

«Спасибо! Очень ценю такое признание. Буду изо всех сил помогать команде. Хочу помочь „Спартаку“ выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом.

Был рад, что забил в последней игре сезона. Сначала Квинси вернул нас в игру своим голом, а потом и мне удалось отличиться, помочь «Спартаку» попасть в квалификацию Лиги чемпионов. И это круто!» — сказал Мозес в видео на YouTube-канале «Спартака».

30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.