Мозес: «Спартак» попал в квалификацию Лиги чемпионов. И это круто!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал вручение награды лучшему игроку мая по версии болельщиков красно-белых.
«Спасибо! Очень ценю такое признание. Буду изо всех сил помогать команде. Хочу помочь „Спартаку“ выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом.
Был рад, что забил в последней игре сезона. Сначала Квинси вернул нас в игру своим голом, а потом и мне удалось отличиться, помочь «Спартаку» попасть в квалификацию Лиги чемпионов. И это круто!» — сказал Мозес в видео на YouTube-канале «Спартака».
30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.
- 20 июня 2021
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