Лаксальт прилетел в Москву на медосмотр для трансфера в «Динамо»

Уругвайский полузащитник Диего Лаксальт сегодня отправился на самолёте в Москву, где ему предстоит пройти медосмотр для трансфера в столичное «Динамо», информирует в «Твиттере» инсайдер Даниэле Лонго.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе Лаксальта. По данным зарубежных СМИ, сумма сделки может составить € 3,5 млн.
Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.
«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры полузащитник выступал также за «Торино», «Эмполи» и «Болонью». Кроме того, он принадлежал «Интеру». С 2016 года он вызывается в сборную Уругвая, с которой в том числе выступил на чемпионате мира — 2018. После мундиаля сообщалось, что им интересуются «Спартак» и ЦСКА.
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