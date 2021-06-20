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Геркус: мне не нравится ни «Аталанта», ни Гасперини. Но Миранчуку надо работать там

Геркус: мне не нравится ни «Аталанта», ни Гасперини. Но Миранчуку надо работать там
Максим Хрущ
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил нынешнее место клубной прописки российского полузащитника Алексея Миранчука.

«В «Рубин» Алексея Миранчука никто не отправлял. Было намерение со стороны его агентов, но удалось это предотвратить общими силами и рассуждениями Миранчука. В «Локомотиве» у него была очень успешная карьера, ещё не факт, что она не возобновится там лет через пять-семь. Конечно, я переживаю за Алексея. Это одна из звёзд нашего чемпионата. У него складывается в «Аталанте» не так здорово, как мне хотелось бы. Хотел бы, чтобы Лёша чаще играл, уверен, он способен на большее.

Мне не нравится ни клуб, ни тренер в «Аталанте». Но случилось то, что случилось. Надо работать там. Я люблю, когда людям позволяют творить на поле, а когда из них делают механизмы и заставляют играть в прессинг – меня воротит. Не нравится, когда из игроков делают солдат, у них отсутствует инициатива. Это бездушный футбол. Но, как говорится, на вкус и цвет. Всем нравится разное», — сказал Геркус в эфире подкаста «Чемпионата».

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