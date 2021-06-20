«Ещё споём вместе». Сборная России пожелала здоровья певице МакSим

Сборная России в «Твиттере» опубликовала видео, на котором болельщики в Москве поют песню певицы МакSим «Знаешь ли ты».

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Ранее стало известно, что певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась в больнице с пневмонией и 40% поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию.



Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих её на домашних матчах клуба.