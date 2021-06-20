Артём Дзюба – лидер по количеству офсайдов на Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба на момент 20 июня лидирует на чемпионате Европы – 2020 по количеству офсайдов. На счету российского форварда 5 попаданий в положение вне игры, информирует официальный сайт УЕФА.

Второе место по количеству офсайдов занимает швейцарец Марио Гавранович (4 офсайда).

Отметим, за два проведённых матча Дзюба помимо пяти офсайдов отличился одной голевой передачей.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.