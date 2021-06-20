Широков прокомментировал высказывания датских игроков о сборной России

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывания игроков сборной Дании накануне матча с россиянами.

«Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем… Говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро — это и есть огромная мотивация.



Подобные тренерские приёмы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать — это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).