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Широков прокомментировал высказывания датских игроков о сборной России

Широков прокомментировал высказывания датских игроков о сборной России
Салават Муртазин
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывания игроков сборной Дании накануне матча с россиянами.

«Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем… Говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро — это и есть огромная мотивация.

Подобные тренерские приёмы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать — это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

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