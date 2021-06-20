Геркус: лучше было не проводить эфир с Бузовой, чем провести его так

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему нашумевшего эфира «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева.

«Ольга Бузова — инструмент, своеобразный ключ к огромной аудитории. У вас есть выбор: вы можете воспользоваться им, а можете повести себя максимально нейтрально. Лучше было никак не проводить эфир, чем проводить так, как они его провели. Не хочется обижать и критиковать коллег, но они абсолютно не подготовились к эфиру: не сказали Ольге, как нужно действовать. Бузова мегапрофессиональная, знаю, как её привлекали на другие спортивные мероприятия — она отрабатывает на все 100%. Это всегда огромный эффект. Сейчас же её позвали и просто сказали: импровизируй, потом на неё опрокинули какую-то дискуссию из разряда: какой стиль игры ей нравится… Несусветная глупость. Видимо, понадеялись, что само как-то утрясётся — не получилось. Это хороший кейс, как не надо делать.



Что касается странных высказываний про «бельгийцев» — это вопрос подготовки к эфиру. Она говорит то, что её просят сказать. Если бы попросили, она могла сказать всё, что угодно. Давайте проведём аналогию с Comedy Club: вы можете позвать человека с подготовленными номерами и это, как правило, хорошо, весело и нравится аудитории. При этом вы можете попросить сымпровизировать — в таком случае получается по-разному. Даже суперзвёзды без подготовки иногда порят дичь. К эфирам надо готовиться: для этого существуют сценаристы, затем тексты читаются в эфир. Можете, конечно, пренебрегать правилами и вытащить на голом энтузиазме, но так никто не делает. Попробовали с Бузовой— не получилось. То, что позвали — молодцы. Но то, что не смогли дать ей слова — ну, окей.



Можно ли было дать слова Бузовой? Конечно. Соответственно задавать вопросы, на которые ей будет удобно отвечать. Или можно задавать про тактику — результат вы сами знаете. Поймите, вы продаёте людям футбол, которые про него слышат в первый, второй или третий раз в жизни. Вот и подумайте, как бы вы через неё разговаривали с детьми? Допустим, привели к ней маленьких детей, расскажите, почему надо смотреть Евро: что там интересного? Попробуйте. Не надо их топить, что они плохо разбираются — это даже не обсуждается. Ваша задача: привести на футбол тех, кто плохо разбирается, потому что те, кто хорошо разбираются — они уже там. Не надо быть надменными и сужать аудиторию футбола до того, будто он доступен только знатокам. Футбол себя показал негостеприимно. Аудитория, которая слушает музыку Ольги Бузовой, подумала: какие же там заносчивые люди, откровенные сексисты, которые давят на то, что девушкам недоступно. Здорово, в таком случае смотрите сами. Давили на все шаблоны, которые наоборот нужно отыгрывать в другую сторону. Если есть задача продавать — надо находить язык, хоть это и не так просто. Опять же, если только есть задача продавать. Если задача лишь поглумиться, то здорово, молодцы. Над Дмитрием Губерниевым тоже можно поглумиться. Можно найти специалистов, которые и его знания футбола обсмеют. Ему точно так же, как и Бузовой, будет неприятно. Знаю много людей, которые его запросто повозят», — сказал Геркус в эфире подкаста «Чемпионата».

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