Салихова: «Рома» предлагала за Кокорина € 6 млн, но Газизов сказал: «Мы же не барыги»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, недавно покинувшая совет директоров московского клуба, раскрыла некоторые подробности перехода Александра Кокорина в «Фиорентину».

«По Адриано было предложение в июне. Но я не хотела его продавать. По Кокорину был контакт в августе от «Ромы» за € 6 млн после подписания. Но Шамиль Газизов сказал: «Мы же не барыги». А зря!

Дальше Франко Камоцци разговаривал с сыном Манчини, чтобы тот тоже дал положительную оценку игроку. И кто только ни расхваливал Кокорина. Сделку делал Мележиков. По факту клубу осталось € 2 млн. А не € 4,5 млн как пишут», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2020 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.