Салихова: «Рома» предлагала за Кокорина € 6 млн, но Газизов сказал: «Мы же не барыги»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, недавно покинувшая совет директоров московского клуба, раскрыла некоторые подробности перехода Александра Кокорина в «Фиорентину».
«По Адриано было предложение в июне. Но я не хотела его продавать. По Кокорину был контакт в августе от «Ромы» за € 6 млн после подписания. Но Шамиль Газизов сказал: «Мы же не барыги». А зря!
Дальше Франко Камоцци разговаривал с сыном Манчини, чтобы тот тоже дал положительную оценку игроку. И кто только ни расхваливал Кокорина. Сделку делал Мележиков. По факту клубу осталось € 2 млн. А не € 4,5 млн как пишут», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2020 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 20 июня 2021
-
20:52
-
20:51
-
20:25
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:59
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:20
-
17:07
-
16:42
-
16:37
-
16:27
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59