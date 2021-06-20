Сборная Уэльса проиграла Италии и вышла в плей-офф Евро со второго места

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.
Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина открыл счёт в матче с Уэльсом. На 39-й минуте Пессина лёгким ударом в дальний нижний угол перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти. На 55-й минуте валлийская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Итан Ампаду.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.
Итальянцы набрали 9 очков и заняли первое место в группе А. Уэльс (4) расположился на втором месте. Швейцария также набрала 4 очка, но заняла третье место из-за худшей разницы мячей. Турция (0) — последняя.
- 20 июня 2021
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