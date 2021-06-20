Головин: Дания — очень сильный соперник. Никакой недооценки

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о сборной Дании.

«Всё как обычно. Посмотрели соперников. Готовимся в нормальном режиме. Дания — очень мощная команда. Высокий темп игры, хорошие фланги, мощная тактика. Очень сильный соперник, никакой недооценки.

Мне надо больше отдавать голевых передач, больше помогать команде. В этом плане надо прибавлять. А в остальном всё в порядке», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).