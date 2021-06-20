Черчесов: в первом тайме датчане доминировали над Бельгией. Нас ждёт непростой матч

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча со сборной Дании на Евро-2020.



«У каждой команды есть плюсы и минусы. Наша задача — плюсы нивелировать, минусами воспользоваться. Если брать матч Дания — Бельгия, то было два разных тайма. В первом датчане доминировали, во втором Бельгия стала похожа на себя. Нас ждёт непростой матч, к которому мы готовимся», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).