Черчесов: наши фанаты не смогут попасть на стадион – в какой-то степени это несправедливо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отсутствии российских болельщиков на стадионе во время предстоящего матча Евро-2020 с национальной командой Дании.

«Жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо, но ситуация во всем мире неоднозначная. Мы не можем оказать никакого содействия. В конце концов, нас будут смотреть по телевизору. Наша задача на поле максимально их порадовать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.