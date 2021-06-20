Сборная Италии повторила свой рекорд, проведя 30 матчей без поражений

Сборная Италия под руководством Роберто Манчини повторила свою лучшую беспроигрышную серию, сообщает Opta.

Итальянцы провели 30 матчей без поражений. В последний раз команда проигрывала сборной Португалии в Лиге наций 10 сентября 2018 года (0:1). Рекорд из 30 матчей без поражений был установлен командой под руководством Витторио Поццо в 1935–1939 годах.

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0. Сборная Италии вышла в плей-офф с первого места.



Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина открыл счёт в матче с Уэльсом. На 39-й минуте Пессина лёгким ударом в дальний нижний угол перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти. На 55-й минуте валлийская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Итан Ампаду.