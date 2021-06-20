«Мы вгрызались в землю». Бэйл высказался о поражении в матчей с Италией
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Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал результат матча с Италией (0:1).
«Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать — все уставали. Конечно же, горжусь ребятами. Мы хотели попытаться добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла, так как мы всё равно финишировали вторыми. Мы вгрызались в землю, и теперь настало время восстановить силы. Залатаем болячки и всё сделаем заново», — приводит слова Бэйла пресс-служба УЕФА со ссылкой на ITV Sport.
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.
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