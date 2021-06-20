Андрей Шевченко: разговоры об умышленной ничье в матче Украины и Австрии неправомерны

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Австрии.
«Разговоры о том, что обе сборные устроит ничья? Любой подобный разговор должен пресекаться. Это неправомерно. Команды готовится, понимаем важность этой игры и мы, и Австрия. Все прекрасно понимают, что будет на кону. Какого результата нужно добиться, чтобы выйти в плей-офф. Понимаем всю ответственность.
В теории ничья нас устраивает, но если выходить на игру с такими мыслями, то никогда не добьешься положительного результата.
У Австрии есть определенный игровой стиль, она его придерживается. Хорошие исполнители, в частности Алаба — игрок действительно высокого уровня. Команда играет очень компактно, очень агрессивно. Мы ждем тяжелый матч. Погода? Она для всех одинакова. Поля на стадионе и тренировочной базе хорошего качества, поэтому никаких проблем нет», — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале УАФ.
Матч между командами Австрии и Украины состоится 21 июня и начнется в 19:00 (мск). Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).
- 20 июня 2021
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