Андрей Шевченко: разговоры об умышленной ничье в матче Украины и Австрии неправомерны

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Австрии.

«Разговоры о том, что обе сборные устроит ничья? Любой подобный разговор должен пресекаться. Это неправомерно. Команды готовится, понимаем важность этой игры и мы, и Австрия. Все прекрасно понимают, что будет на кону. Какого результата нужно добиться, чтобы выйти в плей-офф. Понимаем всю ответственность.

В теории ничья нас устраивает, но если выходить на игру с такими мыслями, то никогда не добьешься положительного результата.

У Австрии есть определенный игровой стиль, она его придерживается. Хорошие исполнители, в частности Алаба — игрок действительно высокого уровня. Команда играет очень компактно, очень агрессивно. Мы ждем тяжелый матч. Погода? Она для всех одинакова. Поля на стадионе и тренировочной базе хорошего качества, поэтому никаких проблем нет», — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале УАФ.

Матч между командами Австрии и Украины состоится 21 июня и начнется в 19:00 (мск). Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).