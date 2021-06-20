Катар допустит на ЧМ-2022 только привитых от коронавируса болельщиков

Премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани заявил, что власти страны потребуют от зрителей чемпионата мира по футболу 2022 года сделать прививку от коронавируса для допуска к турниру.
«Когда наступит время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан. Из-за того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам посещать стадионы без вакцинации против вируса», — цитирует Аль-Тани Associated Press.
Премьер-министр также заявил, что Катар ведёт переговоры о предоставлении 1 млн доз вакцины против коронавируса для тех, кто приедет на чемпионат мира.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 20 июня 2021
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