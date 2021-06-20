Манчини: каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча с Уэльсом (1:0).
«Лучшего и представить нельзя. Наверное, мы могли забить больше, но было жарко и физически тяжело. Так что ребята сыграли хорошо. Важно, чтобы команда сохраняла свои лучшие свойства даже при замене трёх-четырёх игроков. Каждый из них знает, что делать, и от перестановки сумма не меняется.
Каждый игрок доказал свое право выходить на поле в стартовом составе. Побеждать было не обязательно, что усложняло задачу с точки зрения подхода к ней. Но мы всё равно стремились к победе, и это очень важно.
Повторение рекорда Витторио Поццо с 30 матчами без поражений? Поццо, помимо этого рекорда, завоевал множество важнейших титулов, так что мы все ещё далеки от его уровня. Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро. Конечно, мы не можем позволить себе воспринимать каждую победу как должное», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.
- 20 июня 2021
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