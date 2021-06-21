Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки сборной Чили будут наказаны за нарушение антиковидных правил Кубка Америки

Игроки сборной Чили будут наказаны за нарушение антиковидных правил Кубка Америки
Алексей Ласнов
Комментарии

Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки.

«Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение «пузыря» делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации, и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня», — говорится в заявлении на сайте федерации футбола.

Перед матчем с Боливией в гостиницу сборной заходил парикмахер, чтобы подстричь Гари Меделя и Артуро Видаля. Также некоторые чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили «тайную» вечеринку.

Новость по теме
СМИ: Видаль, Медель и Варгас во время Кубка Америки устроили вечеринку с проститутками
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021