Игроки сборной Чили будут наказаны за нарушение антиковидных правил Кубка Америки

Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки.
«Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение «пузыря» делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации, и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня», — говорится в заявлении на сайте федерации футбола.
Перед матчем с Боливией в гостиницу сборной заходил парикмахер, чтобы подстричь Гари Меделя и Артуро Видаля. Также некоторые чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили «тайную» вечеринку.
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