Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 21 июня

Сегодня, в понедельник, 21 июня, состоится 11-й игровой день чемпионата Европы по футболу – 2020 в рамках которого состоятся сразу четыре встречи третьего тура групповой стадии.

Откроют программу матчи группы С. В Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь» состоится игра между сборными Украины и Австрии. Начало матча – 19:00, трансляция – «Россия 1».

Параллельно, в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена», встречу начнут и сборные Северной Македонии и Нидерландов. Трансляция – «Матч ТВ».

Затем, в 22:00 мск, стартовый свисток прозвучит и для команд группы B. На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (Россия) на поле выйдут сборные Финляндии и Бельгии, а в Копенгагене (Дания) на стадионе «Парке» выявлять сильнейшего начнут Россия и Дания. Матч россиян покажет «Первый канал», а параллельная встреча будет транслироваться на «Матч ТВ».