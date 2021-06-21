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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 21 июня

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 21 июня
Вячеслав Моренко
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Сегодня, в понедельник, 21 июня, состоится 11-й игровой день чемпионата Европы по футболу – 2020 в рамках которого состоятся сразу четыре встречи третьего тура групповой стадии.

Откроют программу матчи группы С. В Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь» состоится игра между сборными Украины и Австрии. Начало матча – 19:00, трансляция – «Россия 1».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Австрия

Параллельно, в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена», встречу начнут и сборные Северной Македонии и Нидерландов. Трансляция – «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Северная Македония
Не начался
Нидерланды

Затем, в 22:00 мск, стартовый свисток прозвучит и для команд группы B. На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (Россия) на поле выйдут сборные Финляндии и Бельгии, а в Копенгагене (Дания) на стадионе «Парке» выявлять сильнейшего начнут Россия и Дания. Матч россиян покажет «Первый канал», а параллельная встреча будет транслироваться на «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Финляндия
Не начался
Бельгия
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Россия
Не начался
Дания
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