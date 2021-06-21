В Дании предупреждают об угрозе ливня с грозой перед матчем с Россией

Перед матчем 3-го тура Евро-2020 Россия – Дания в Копенгагене не исключают вероятность сильного ливневого дождя с грозой, информирует Bt.dk со ссылкой на DMI.

По сведениям датских СМИ, сильный дождь в Копенгагене сложно предсказать со стопроцентной вероятностью, но его угроза действительно есть. Местные жители уже предупреждены о возможном ливне.

На данный момент прогнозы метеорологов сильно колеблются. Однако если даже ливень начнётся, это не помешает проведению матча на стадионе «Паркен» в Копенгагене, так как осадки завершатся заблаговременно. Из возможных последствий непогоды для болельщиков и футболистов называют сильный ветер, сырость и лужи.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).