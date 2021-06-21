Видаль отреагировал на слухи о проститутках в отеле сборной Чили

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал слухи о том, что он и ещё несколько футболистов команды пригласили в отель проституток.
«Проклятая зависть. Такова жизнь… Удар нанесёт тот, от кого меньше всего этого ждёшь», — написал Видаль в сториз «Инстаграма». Это слова из известной песни Майка Тауэрса.
Некоторые чилийские СМИ утверждают, что футболисты пригласили к себе в номера проституток, где устроили тайную вечеринку. В нарушении протоколов, кроме Видаля, подозревались Жеан Менесес, Гари Медель, Пабло Галдамес, Пабло Арангуис и Эдуардо Варгас.
Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки. Игроки, имена которых не называют, будут оштрафованы за визит парикмахера в отель.
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