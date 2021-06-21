Зарема Салихова раскрыла подробности своего ухода из совета директоров «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскрыла подробности своего ухода из совета директоров московского клуба. Девушка опубликовала гневное письмо, адресованное спортивному директору красно-белых Дмитрию Попову.



«Дима, как ты будешь Джикии смотреть в глаза? Нужно было до такого довести, чтобы сохранить капитана и ещё некоторых игроков? Всю весну тебе было без разницы (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») на моё мнение. Надеюсь, сейчас я заставила тебя прислушаться к моим пожеланиям. В какой-то момент я сама начала тебе верить, что у Джикии не болит, он просто откашивает, выбивая новый контракт.

Неужели ничего святого нет? Ты же сам играл в «Спартаке». Одно дело Томас Цорн или Шамиль Газизов, для которых клуб ничего не значил. Но ты же бывший игрок! В год столетия «сливать» капитана – вообще не мудрый PR-ход.

Ор был правда. Я сказала им всем: «Вы обнаглели (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)?» после того, как Дмитрием были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников. А после фразы: «Это игроки сборной», я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и «Спартаке». Но, тем не менее, это сработало! Трансферный план Леонид Федун скорректировал. Команда сохранится», — написала Зарема Салихова в своём телеграм-канале.