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Зарема Салихова раскрыла подробности своего ухода из совета директоров «Спартака»

Зарема Салихова раскрыла подробности своего ухода из совета директоров «Спартака»
Максим Хрущ
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскрыла подробности своего ухода из совета директоров московского клуба. Девушка опубликовала гневное письмо, адресованное спортивному директору красно-белых Дмитрию Попову.

«Дима, как ты будешь Джикии смотреть в глаза? Нужно было до такого довести, чтобы сохранить капитана и ещё некоторых игроков? Всю весну тебе было без разницы (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») на моё мнение. Надеюсь, сейчас я заставила тебя прислушаться к моим пожеланиям. В какой-то момент я сама начала тебе верить, что у Джикии не болит, он просто откашивает, выбивая новый контракт.

Неужели ничего святого нет? Ты же сам играл в «Спартаке». Одно дело Томас Цорн или Шамиль Газизов, для которых клуб ничего не значил. Но ты же бывший игрок! В год столетия «сливать» капитана – вообще не мудрый PR-ход.

Ор был правда. Я сказала им всем: «Вы обнаглели (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)?» после того, как Дмитрием были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников. А после фразы: «Это игроки сборной», я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и «Спартаке». Но, тем не менее, это сработало! Трансферный план Леонид Федун скорректировал. Команда сохранится», — написала Зарема Салихова в своём телеграм-канале.

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