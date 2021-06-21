Вильмар Барриос – лидер Кубка Америки сразу по двум оборонительным показателям

27-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос, выступающий на проходящем в Бразилии Кубке Америки – 2021 в составе сборной Колумбии, отметился сразу несколькими статистическими достижениями, сообщает журналист Симон Эдвардс в «Твиттере».
Как отмечает источник, после двух встреч Барриос – лидер турнира по выигранных оборонительным единоборствам (15) и количеству отборов (6), а также занимает второе место среди всех игроков по количеству передач в финальную треть поля (20).
В прошедшем сезоне чемпионата России Барриос принял участие в 33 встречах за сине-бело-голубых, в которых отметился одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн, а контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 21 июня 2021
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:25