Вильмар Барриос – лидер Кубка Америки сразу по двум оборонительным показателям

27-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос, выступающий на проходящем в Бразилии Кубке Америки – 2021 в составе сборной Колумбии, отметился сразу несколькими статистическими достижениями, сообщает журналист Симон Эдвардс в «Твиттере».



Как отмечает источник, после двух встреч Барриос – лидер турнира по выигранных оборонительным единоборствам (15) и количеству отборов (6), а также занимает второе место среди всех игроков по количеству передач в финальную треть поля (20).

В прошедшем сезоне чемпионата России Барриос принял участие в 33 встречах за сине-бело-голубых, в которых отметился одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн, а контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.