«Барселона» намерена взять € 525 млн в кредит на 15 лет у банка Goldman Sachs

Руководство каталонской «Барслеоны» намерено оформить займ у крупнейшего американского банка Goldman Sachs в размере € 525 млн на 15 лет, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу отметил, что сумма предварительно скорректированного общего долга вырастет, как минимум, до € 1,044 млрд. Он же сообщил, что нельзя называть виной всему этому эпоху коронавируса, так как финансовая ситуация в клубе складывалась аналогичным образом и до этого.
Кредит позволит погасить промежуточный займ в размере € 80 млн, выданный в июне этого года Goldman Sachs для покрытия казначейских обязательств на период 90 дней, пересмотреть других облигаций, подписанных на сумму € 200 млн, и обеспечит необходимую ликвидность в течение следующих 24 месяцев, чтобы иметь возможность реализовать стратегический план.
Предложение о рефинансировании было одобрено подавляющим большинством совета директоров «Барселоны» в 588 голосов (89%).
Напомним, что в мае «Барселона» получила от инвестиционного банка Goldman Sachs в кредит € 500 млн.
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