«Челси» в ближайшее время начнёт переговоры о новом контракте с Н'Голо Канте

Руководство лондонского «Челси» приняло решение предложить новый контракт 30-летнему французскому опорному хавбеку Н'Голо Канте, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Как отмечает источник, переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшие месяцы без какой-либо спешки, так как между самим футболистом и клубом сложились прекрасные отношения. После нескольких полученных предложений «Челси» решил вознаградить игрока улучшенным контрактом.



В прошедшем сезоне Канте принял участие в 48 встречах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился трёмя результативными передачами. Его действующее соглашение с «аристократами» истекает 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 55 млн.

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