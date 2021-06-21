«Ювентус» и «Милан» претендуют на Джеко
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Нападающий Эдин Джеко планирует остаться в Серии А. На игрока претендуют «Милан» и «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт 35-летнего боснийца с «Ромой» истекает 30 июня 2022 года, однако римский клуб готов расторгнуть соглашение с футболистом, который зарабатывает € 7,5 млн за сезон, и отпустить его в качестве свободного агента. В завершившемся сезоне чемпионата Италии Джеко провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Футболист выступает за «Рому» с 2015 года. Ранее он играл за английский «Манчестер Сити», немецкий «Вольфсбург», чешские «Теплице» и «Усти-над-Лабем», а также за боснийский клуб «Железничар». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.
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