«Ювентус» и «Кальяри» следят за самым молодым игроком в истории Евро

Клубы Серии А «Ювентус» и «Кальяри» проявляют интерес к полузащитнику польского «Погонь Щецин» Кацперу Козловски. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Козловски вышел на поле в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Испании и установил рекорд турнира. Он заменил Матеуша Клиха и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он вышел на поле крупного турнира в возрасте 17 лет и 246 дней. Кацпер побил рекорд, который был установлен шесть дней назад, когда на поле в матче Англия — Хорватия вышел английский хавбек Джуд Беллингем (17 лет 349 дней).

Контракт Козловски с его нынешним клубом действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.