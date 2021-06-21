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«Галатасарай» хочет продлить аренду игрока «Монако» Оньекуру

«Галатасарай» хочет продлить аренду игрока «Монако» Оньекуру
Кирилл Горбачинский
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Форвард «Монако» Генри Оньекуру, арендованный «Галатасараем», может продолжить выступать в Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб хочет продлить аренду 24-летнего нигерийца еще на один сезон. Также «Галатасарай» хочет обсудить возможность выкупа игрока по окончании аренды. В завершившемся сезоне Оньекуру провёл 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

До «Галатасарая» и «Монако» футболист выступал за бельгийские «Андерлехт» и «Эйпен», а также был в составе английского «Эвертона». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги «Галатасарай» с 84 очками занял второе место, уступив чемпионство «Бешикташу».

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