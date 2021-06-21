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«Интер» отказался обменивать Хакими на игрока «Челси» Алонсо

«Интер» отказался обменивать Хакими на игрока «Челси» Алонсо
Кирилл Горбачинский
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Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими не перейдет в «Челси». Об этом сообщает Sportitalia.

По информации источника, лондонцы хотели обменять 22-летнего марокканца на Маркоса Алонсо, однако миланцы не намерены идти на обмен игроками. «Интер» снизит запрашиваемую цену до € 70 млн, но это должна быть чистая сумма наличными. Сообщается, что после этого «ПСЖ» стал лидером в борьбе за Хакими.

Хакими перешёл в «Интер» из «Реала» прошлым летом за € 40 млн. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь голов и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре в качестве возможной альтернативы Хакими, если по нему не удастся договориться. Отмечалось, что лондонцы повторили предложение «ПСЖ» по Хакими в размере € 60 млн. При этом «Челси» рассчитывал выиграть борьбу у «ПСЖ», предложив «Интеру» одного из своих игроков. Синие готовы были включить в сделку Эмерсона или Андреаса Кристенсена.

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