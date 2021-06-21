Доннарума сегодня пройдёт медообследование для «ПСЖ»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдёт медообследование перед переходом в «ПСЖ». Врач, который будет проводить осмотр, уже прибыл в Италию. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
Сообщалось, что обследование пройдёт во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.
Доннарумма провёл 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/2021, из них 15 — на ноль. Вратарь покинет итальянский клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.
Доннарумма является основным голкипером сборной Италии. Игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Также сообщалось, что парижский клуб предложил итальянскому вратарю зарплату € 12 млн в год.
- 21 июня 2021
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03