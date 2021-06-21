Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Уэльса Пейдж: перед матчем с Италией пришлось принимать непростые решения

Тренер сборной Уэльса Пейдж: перед матчем с Италией пришлось принимать непростые решения
Диана Валавичюте
Комментарии

Тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Италией (0:1).

«Это похоже на победу, так как мы заняли второе место в группе. Знали, что нас ждёт тяжёлая игра и что придётся играть глубже в обороне. И в полном-то составе сложно, а уж вдесятером — словно нужно дополнительно взбираться в горку. У меня не выйдет сказать об игроках лучше, чем они того заслуживают. Горжусь ими. Все они выполнили свои задачи. Побеждать хочется каждый раз, и перед игрой мне пришлось принимать непростые решения. Все в полной мере заслуживают похвалы», — приводит слова Пейджа пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.

Новость по теме
«Мы вгрызались в землю». Бэйл высказался о поражении в матчей с Италией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021