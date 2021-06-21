Россия — Дания: прямой эфир матча чемпионата Европы на Первом канале начнётся в 22:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Россия — Дания можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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