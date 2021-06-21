Два игрока «Урала» перешли в «Оренбург» на правах аренды

Футболисты «Урала» Артём Шаболин и Владислав Полетаев перешли в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. Полузащитник Шаболин и голкипер Полетаев будут выступать за оренбургский клуб в сезоне-2021/2022.
«Мы желаем Артёму и Владиславу как можно больше игровой практики в предстоящем сезоне, отсутствия травм и успешных матчей!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
Напомним, в минувшем сезоне Полетаев выступал за омский «Иртыш» на правах аренды. 21-летний вратарь принял участие в 27 матчах, в 8 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Шаболин играл за «Енисей» на правах аренды с февраля текущего года. 20-летний хавбек выступил в 4 матчах за красноярскую команду и не отметился результативными действиями.
- 21 июня 2021
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