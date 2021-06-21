Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два игрока «Урала» перешли в «Оренбург» на правах аренды

Два игрока «Урала» перешли в «Оренбург» на правах аренды
Диана Валавичюте
Комментарии

Футболисты «Урала» Артём Шаболин и Владислав Полетаев перешли в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. Полузащитник Шаболин и голкипер Полетаев будут выступать за оренбургский клуб в сезоне-2021/2022.

«Мы желаем Артёму и Владиславу как можно больше игровой практики в предстоящем сезоне, отсутствия травм и успешных матчей!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Напомним, в минувшем сезоне Полетаев выступал за омский «Иртыш» на правах аренды. 21-летний вратарь принял участие в 27 матчах, в 8 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Шаболин играл за «Енисей» на правах аренды с февраля текущего года. 20-летний хавбек выступил в 4 матчах за красноярскую команду и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко перешёл в «Урал»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021