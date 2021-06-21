Финляндия — Бельгия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных Финляндии и Бельгии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Финляндия — Бельгия можно будет на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.