Финляндия — Бельгия: прямой эфир матча Евро-2020, смотреть онлайн на канале «Матч ТВ»

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных Финляндии и Бельгии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Финляндия — Бельгия можно на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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